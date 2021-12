Esame Patente, nuove regole da lunedì: ecco cosa cambia (Di venerdì 17 dicembre 2021) In arrivo nuove regole per lo svolgimento dell’Esame Patente. A partire da lunedì 20 dicembre 2021, infatti, la prova di teoria dell’Esame di guida sarà composta da un numero minore di quiz con una conseguente riduzione del tempo a disposizione per risolverli. La nuova versione dell’Esame è stata introdotta dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021, di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre. La nuova misura ha riscosso un giudizio positivo da parte di Emilio Patella, Segretario nazionale delle Autoscuole Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), il quale sostiene che “La doppia finalità di questa nuova versione dell’Esame di teoria riguarda da un lato ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 dicembre 2021) In arrivoper lo svolgimento dell’. A partire da20 dicembre 2021, infatti, la prova di teoria dell’di guida sarà composta da un numero minore di quiz con una conseguente riduzione del tempo a disposizione per risolverli. La nuova versione dell’è stata introdotta dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021, di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre. La nuova misura ha riscosso un giudizio positivo da parte di Emilio Patella, Segretario nazionale delle Autoscuole Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), il quale sostiene che “La doppia finalità di questa nuova versione dell’di teoria riguarda da un lato ...

Advertising

Adnkronos : Patente di guida, cambia l’esame di teoria: le novità. - SkyTG24 : Biella, va all'esame per la patente guidando l'auto: denunciata - POVSEY91s : era meglio se la patente non la prendevo, almeno non mi rompevano il cazzo perché ho paura di guidare e non so manc… - zazoomblog : Esame della patente nuove regole in arrivo da lunedì. Ecco cosa cambia - #Esame #della #patente #nuove #regole - AUTOilmensile : #Esame #patente, nel 2020 il 30% è stato bocciato alla teoria -