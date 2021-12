Eriksen | il saluto dell’Inter | “Il nostro legame non si spezzerà mai” | VIDEO

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Christian Eriken non potrà proseguire la sua avventura in Italia con l'Inter: ecco ilcommovente pubblicato dai nerazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen saluto

Il calciatore danese dallo scorso giugno vive con un defibrillatore dopo il terrificante arresto cardiaco accusato agli Europei1 Il Milan, attraverso il suo profilo twitter, ha voluto salutare e mandare un messaggio a Christianoggi, svincolato ufficialmente dall'Inter: 'Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario'Sebbene fosse già nell'aria, nessun nerazzurro era pronto all'ufficialità arrivata oggi che ha messo nero su bianco la separazione consensuale tra l'Inter e Christian Eriksen. "Dispiace tanto per un g ...L’Inter oggi ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con Christian Eriksen.Forse tornerà a giocare in futuro ma non in Serie A. Il Coni ha ...