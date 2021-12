Ergastolo ostativo | c’è un punto nel nuovo testo di legge che resta ambiguo | se non pericoloso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Giudice della sorveglianza non è Gandalf, non ha poteri paranormali, non prevede il futuro, non ricevendo in dotazione dal Ministero della Giustizia né una palla di vetro, né una bacchetta magica, bisogna che qualcuno avverta i parlamentari! La questione è quella della riforma dell’sulla quale già molte parole sono state spese. Secondo le supreme Corti italiana ed europea è intollerabile che la possibilità di accedere ai benefici carcerari per condannati di mafia (e non soltanto) sia fatta dipendere dalla decisione di collaborare con lo Stato. Questa decisione insomma non può in alcun modo essere “estorta” in cambio del sollievo concesso al detenuto, deve essere una decisione maturata liberamente a prescindere dalle condizioni della esecuzione della pena decise dallo Stato. Quindi è incostituzionale quella presunzione assoluta di ...