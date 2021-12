"Eravamo pronti a un Natale fantastico, ma metà dei clienti ha cancellato" (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Sembrava dovesse essere un Natale fantastico, ora ogni giorno registriamo circa il 50% di cancellazioni”. La crisi pandemica si riflette anche sull’attività dello chef Giorgio Locatelli, proprietario nel cuore di Londra della Locanda che porta il suo nome, frequentata anche da Kate Moss e dalla famiglia reale. La crisi è arrivata sin lì, simile a quella vissuta in Italia, dove la Fipe (Confcommercio) stima che il prossimo 25 dicembre nei ristoranti sono attesi 500mila clienti in meno.Chef Locatelli, come si presenta per il suo locale il secondo Natale dell’era Covid? “Alla fine di ottobre e inizi novembre avevamo praticamente il ristorante completamente prenotato fino a dicembre, con le nuove direttive che sta dando Johnson e con l’aumento dei contagi, stiamo avendo alcuni giorni il 40%, altri il 60% di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Sembrava dovesse essere un, ora ogni giorno registriamo circa il 50% di cancellazioni”. La crisi pandemica si riflette anche sull’attività dello chef Giorgio Locatelli, proprietario nel cuore di Londra della Locanda che porta il suo nome, frequentata anche da Kate Moss e dalla famiglia reale. La crisi è arrivata sin lì, simile a quella vissuta in Italia, dove la Fipe (Confcommercio) stima che il prossimo 25 dicembre nei ristoranti sono attesi 500milain meno.Chef Locatelli, come si presenta per il suo locale il secondodell’era Covid? “Alla fine di ottobre e inizi novembre avevamo praticamente il ristorante completamente prenotato fino a dicembre, con le nuove direttive che sta dando Johnson e con l’aumento dei contagi, stiamo avendo alcuni giorni il 40%, altri il 60% di ...

