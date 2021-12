Equitazione | Dressage World Cup Londra 2021 | Charlotte Dujardin domina anche il Grand Prix Freestyle

(Di sabato 18 dicembre 2021) Va in archivio il Grandella quarta tappa della Coppa del Mondo didell’, conclusa oggi a, in Gran Bretagna: a differenza di quanto accaduto ieri nello Shortpropedeutico alla prova odierna, si registra oggi una doppietta delle padrone di casa. A vincere infatti è la britannicasu Gio, prima con 89.040, la quale precede la connazionaleFry su Dark Legend, seconda con 81.945, infine completa il podio il tedesco Frederic Wandres su Duke of Britain FRH con 80.260. CLASSIFICACUP1 Frederic WANDRES GER 65 2 Thamar ZWEISTRA NED 43 3 Morgan BARBANÇON FRA 40 4 Cathrine DUFOUR DEN 35 5 Helen ...

Antonella NENCI per aver organizzato un super evento curato nei minimi dettagli permettendo all'intera struttura dello Scoiattolo Valdera di ospitare solo le gare del Dressage