Enrico Caruso tra Napoli a New York | da lunedì 20 la mostra al Mann di Napoli

"Enrico Caruso – Da Napoli a New York". È questo il titolo dell'originale e attesissima mostra che sarà inaugurata lunedì prossimo 20 dicembre alle 17 (apertura al pubblico dal 22 dicembre 2021 sino al 22 aprile 2022) al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'evento, che celebra il centenario dalla scomparsa dell'artista, è curato da Giuliana Muscio, brillante studiosa del tenore partenopeo e più in generale, del contributo degli artisti italiani al mondo dello spettacolo americano. L'esposizione, che si avvale della consulenza musicale di Simona Frasca, musicologa e docente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, mette a fuoco con uno sguardo nuovo la figura di Caruso, ...

