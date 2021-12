(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è spento nel, ad appena 41(ne avrebbe compiuti 42 a Natale ), lasciando nel dolore la famiglia per una morte inspiegabile. se n'è andato così, nel suo letto, dove aveva cercato un po' ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Enrico Bozzetto, 41 anni, muore nel sonno dopo il lavoro: lo trova senza vita la mamma - vivapenna : Sebbene si sia perso il conto, quando c'è correlazione, tali effetti vengono ancora chiamati 'indesiderati' o 'coll… - Gigliom57 : RT @gallina_di: Bassano del Grappa. Muore nel sonno lo sportivo Enrico Bozzetto, 41 anni. I genitori: “dopo il vaccino non è stato più bene… - flaviotiravento : RT @NessunaCorrelaz: #draghi #DrittoeRovescio #sileri #17dicembre “Enrico aveva fatto le due dosi di vaccino lo scorso settembre – hanno s… - RonaldoProtti : RT @NessunaCorrelaz: #draghi #DrittoeRovescio #sileri #17dicembre “Enrico aveva fatto le due dosi di vaccino lo scorso settembre – hanno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Bozzetto

Il Messaggero

è sempre stato uno sportivo di primo livello . In una famiglia tra l'altro molto sportiva, il papà Paolo fu un noto pilota di Formula 2 . Si è dedicato fin da giovane a diverse ...Sono stanco, non ce la faccio pi ad allenarmi. Da un'insolita stanchezza continua fino alla morte improvvisa e ancora senza spiegazione. Se n' andato nel sonno, 41 anni , astro nascente dell'atletica di Bassano del Grappa (Vicenza), famoso nell'ambiente e campione di tantissimi sport. A trovare l'atleta a letto senza vita stata la madre , ...Si è spento nel sonno, ad appena 41 anni (ne avrebbe compiuti 22 a Natale), lasciando nel dolore la famiglia per una morte inspiegabile. Enrico Bozzetto se n'è andato ...Enrico Bozzetto viveva a Bassano del Grappa. Il padre: «Passava le sue giornate a letto, dimagriva a vista d’occhio e aveva smesso di allenarsi». Chiesa l’autopsia ...