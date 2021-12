Enfusion | il nuovo motore grafico dai creatori di DayZ

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lo sviluppatore, Bohemia Interactive , ha annunciato il suo, l’Engine , che verrà utilizzato nella creazione di tutti i suoi giochi futuri. Da ArmA III aLo sviluppatore sta attualmente utilizzando il suo Real Virtuality Engine sia per Arma III che per, ma ilEngine offrirà aggiornamenti su tutta la linea e si concentrerà su scalabilità, prestazioni, modificabilità e migliore connettività online. IlEngine di Bohemia sarà multipiattaforma ed è stato progettato per funzionare senza problemi su console.e Vigor continueranno ad essere supportati dal team. Non sappiamo su cosa stia lavorando ...

Bohemia Interactive, il creatore di DayZ e della serie Arma, ha svelato il suo motore, , con un sito web e un video che mostra le sue straordinarie capacità . Lo studio ha confermato che ogni potenziale gioco di Arma sarà costruito in questo motore . Circa 30 ... DayZ: Bohemia Interactive annuncia il suo motore grafico Engine Engine sarà la base per i futuri titoli dello sviluppatore di DayZ. Già finito? Sì, già finito, non serve ...