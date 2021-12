Emma Marrone | super sensuale su Instagram incanta tutti

Leggi su formatonews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La cantante, che presto rivedremo a Sanremo, pubblica una foto suche lascia senza parolei suoi fan.: la foto sulasciasenza parole!è pronta a salire nuovamente sul palco dell’Ariston per partecipare alla 72° edizione della kermesse canora più famosa d’Italia, Sanremo. Solo nei giorni scorsi, la cantante salentina è salita sul palco di Sanremo Giovani dove ha presentato il suo brano, “Ogni volta è così”. In quell’occasione, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha sfoggiato un look in cui ha preferito molto la sobrietà di un vestito accollato e con maniche lunghe, in jersey stretch, ha la gonna lunga e sinuosa e dei ...