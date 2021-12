Emergenza di che? Per superare la pandemia serve che la politica faccia il suo lavoro (Di venerdì 17 dicembre 2021) La guida di uno Stato necessita di attenzione alle questioni immediate, senza però perdere di vista i problemi strutturali e gli obiettivi a medio e a lungo termine. Se nell’immediato può apparire utile fissare particolari condizioni di prontezza operativa quale può essere lo “stato di Emergenza” deliberato dal Consiglio dei Ministri in questi giorni, viene da chiedersi cosa stiano facendo i governi occidentali e il nostro in ispecie, per contrastare la pandemia, la sua diffusione e i suoi effetti. Ci troviamo nuovamente a fronteggiare un aumento dei contagi, nonostante tantissimi italiani si siano già vaccinati con due dosi e si vada verso la vaccinazione dei bambini. Abbiamo saputo nel tempo che i vaccini hanno l’effetto di ridurre i sintomi del Covid ma non proteggono dal contagio né il vaccinato né le persone che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) La guida di uno Stato necessita di attenzione alle questioni immediate, senza però perdere di vista i problemi strutturali e gli obiettivi a medio e a lungo termine. Se nell’immediato può apparire utile fissare particolari condizioni di prontezza operativa quale può essere lo “stato di” deliberato dal Consiglio dei Ministri in questi giorni, viene da chiedersi cosa stiano facendo i governi occidentali e il nostro in ispecie, per contrastare la, la sua diffusione e i suoi effetti. Ci troviamo nuovamente a fronteggiare un aumento dei contagi, nonostante tantissimi italiani si siano già vaccinati con due dosi e si vada verso la vaccinazione dei bambini. Abbiamo saputo nel tempoi vaccini hanno l’effetto di ridurre i sintomi del Covid ma non proteggono dal contagio né il vaccinato né le persone...

