Elisabetta | 11 anni | contenta dopo il vaccino Covid | “Ho sentito solo un pizzichino”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Bergamo. La prima bambina vaccinata all’ospedale Papa Giovdi Bergamo si chiama Isabella, ha 11e frequenta la seconda media. Per nulla preoccupata, ha seguito tutte le procedure insieme al suo papà e, una volta fatta l’iniezione, si è seduta ed ha atteso il quarto d’ora come da prassi all’esterno dell’area allestita per le vaccinazioni pediatriche. Ha ottenuto un attestato di coraggio, ha preso il regalino che le infermiere hanno consegnato ad ogni bimbo e ragazzo che si è presentato e, soprattutto, ha dato il suo contributo alla campagna per arginare il. I bambini sono stati protagonisti nel pomeriggio di giovedì all’ospedale di Bergamo per il primo giorno di vaccinazioni della fascia 5-11. In tanti si sono lasciati coinvolgere dai volontari di Dutur Clown, due pagliacci che hanno intrattenuto i ...