Elia Viviani: "Voglio tornare a vincere e battere i migliori velocisti". Svelati gli obiettivi del 2022 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Elia Viviani si appresta a vivere una nuova stagione particolarmente intensa e lo farà indossando la maglia della Ineos Grenadiers. Il velocista si accaserà alla corazzata britannica e punta a un pronto rilancio, dopo aver riscontrato qualche difficoltà in strada nelle ultime annate agonistiche. Il fresco Campione del Mondo dell'eliminazione su pista, nonché bronzo nell'omnium alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha svelato quali saranno i suoi principali obiettivi per il 2022. Il veronese ne ha parlato a Radio Corsa, trasmissione andata in onda su RaiSport: "Per il prossimo anno l'obiettivo è tornare a competere con i migliori velocisti al mondo. Voglio vincere qualsiasi gara a cui partecipo, tornando a vincere dall'UAE ..."

