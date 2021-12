**Elezioni: Iv presenta candidato a Roma 1, ‘laboratorio riformista per tutta l’Italia’** (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Non vogliamo lasciare quest’area centrale e riformista, Roma sarà il laboratorio di quest’area per tutta l’Italia”. Parola di Valerio Casini, il giovane candidato di Italia Viva per il collegio Roma 1 al voto per le suppletive il 16 gennaio. Oggi in una conferenza stampa alla Camera con i presidenti di Iv, Ettore Rosato e Teresa Bellanova, la capogruppo Maria Elena Boschi e diversi parlamentari la presentazione della candidatura. Casini, già primo degli eletti nella lista Calenda alle comunali (che a titolo personale ha già dato il suo sostegno), dovrà vedersela con Simonetta Matone sostenuta dal centrodestra e Cecilia D’Elia del Pd: una candidatura, ha spiegato, alternativa “ai sovranisti” e “a un Pd schiacciato sui 5 Stelle”. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021), 17 dic. (Adnkronos) – “Non vogliamo lasciare quest’area centrale esarà il laboratorio di quest’area perl’Italia”. Parola di Valerio Casini, il giovanedi Italia Viva per il collegio1 al voto per le suppletive il 16 gennaio. Oggi in una conferenza stampa alla Camera con i presidenti di Iv, Ettore Rosato e Teresa Bellanova, la capogruppo Maria Elena Boschi e diversi parlamentari lazione della candidatura. Casini, già primo degli eletti nella lista Calenda alle comunali (che a titolo personale ha già dato il suo sostegno), dovrà vedersela con Simonetta Matone sostenuta dal centrodestra e Cecilia D’Elia del Pd: una candidatura, ha spiegato, alternativa “ai sovranisti” e “a un Pd schiacciato sui 5 Stelle”. L'articolo ...

