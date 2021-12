Elezioni in Cile | la vedova di Pinochet muore nell’ultima giornata di campagna elettorale | manifestazioni e discorsi dei candidati stravolti

(Di venerdì 17 dicembre 2021)diufficiale, la morte a 99 anni di Lucia Hiriart,, ha fatto irruzione nell’attualità politica, resuscitando sentimenti mai sopiti. Prima centinaia, poi migliaia di giovani si sono radunati in piazza Italia/piazza de la Dignidad, epicentro delle proteste dell’estallido social dall’ottobre 2019, e hanno festeggiato cantando “se muriò, la vieja se muriò“. Anche alla grande manifestazione finale per il candidato progressista Gabriel Boric – che sfida al ballottaggio il candidato della destra radicale Jose Antonio Kast – si è fatto sentire il festeggiamento grottesco e beffardo, segno di quanto sia ancora viva la memoria e l’ostilità alla dittatura militare. Ovviamente non è stato sbeffeggiante il linguaggio di Boric che ha ...

Sono questi i passaggi centrali del messaggio che la Commissione permanente della Conferenza episcopale del(Cech) ha diffuso ieri, a tre giorni dal decisivo ballottaggio per le......per mettere fine al sistema pensionistico esclusivamente privato imposto indalla dittatura. Tuttavia, l'Unión Portuaria, al livello nazionale, si è mantenuta ai margini di queste. Ci ...Dopo un primo turno segnato dall'astensionismo, il Cile dovrà tornare alle urne per scegliere tra due candidati agli antipodi: da una parte la sinistra studentesca, dall'altra una destra che in passat ...Poiché la partecipazione civica è uno dei pilastri della democrazia, "cattolici e cittadini sono chiamati ad esercitare il diritto di voto", e sono invitati "a votare in coscienza, considerando i prin ...