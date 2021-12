Elettra Lamborghini, l’ereditiera felice col marito AfroJack: «Ci rispettiamo, altri si fanno le corna» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Amore a gonfie vele tra Elettra Lamborghini e AfroJack. Sposati da un anno, il matrimonio tra la star del twerking procede con costanza e passione. l’ereditiera ha smentito i rumors di molti malpensanti che sostenevano il poco valore che avrebbe dato al suo matrimonio. Intervistata dal magazine Grazia, Elettra spiega che da moglie sente una grande responsabilità: «Ci vuole rispetto per l’altro». E ricalca che il legame coniugale non può evolvere se non ci si mette l’impegno giusto. Grande spazio ai valori e doveri coniugali, su cui si fonda il longevo legame della sua famiglia: «A casa c’è grande rispetto per il matrimonio, non ti sposi per farti le corna. Come fanno tanti che vedo» dice con una punta di sarcasmo. Spazio poi all’amore itinerante ma non a distanza. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Amore a gonfie vele tra. Sposati da un anno, il matrimonio tra la star del twerking procede con costanza e passione.ha smentito i rumors di molti malpensanti che sostenevano il poco valore che avrebbe dato al suo matrimonio. Intervistata dal magazine Grazia,spiega che da moglie sente una grande responsabilità: «Ci vuole rispetto per l’altro». E ricalca che il legame coniugale non può evolvere se non ci si mette l’impegno giusto. Grande spazio ai valori e doveri coniugali, su cui si fonda il longevo legame della sua famiglia: «A casa c’è grande rispetto per il matrimonio, non ti sposi per farti le. Cometanti che vedo» dice con una punta di sarcasmo. Spazio poi all’amore itinerante ma non a distanza. ...

Advertising

ParliamoDiNews : Elettra Lamborghini: `Dopo il matrimonio non mi si fila più nessuno` #elettra #lamborghini #matrimonio #fila - xcMKtwfh88BKaqy : 2?? ??A MEZZANOTTE (Christmas Song) /Elettra Lamborghini??2021? - robertoanversa : Mi chiedo sempre ma se non avesse avuto questo cognome? Come lei molti altri. 1/3 Elettra Lamborghini: 'Da quando… - redazionerumors : Elettra Lamborghini: “Da quando sono sposata non mi si fila più nessuno” #elettralamborghini - angiuoniluigi : RT @leggoit: Elettra Lamborghini, l'ereditiera felice col marito AfroJack: «Ci rispettiamo, altri si fanno le corna» -