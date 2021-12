Eleonora Daniele di nuovo incinta? Le foto in giro per Roma che fanno notizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Sarà il cielo a decidere per noi. Se vorrà bene, altrimenti pazienza". Così Eleonora Daniele, 45 anni, rispondeva ai giornalisti sulla possibilità di avere un secondo figlio con l'imprenditore Giulio... Leggi su today (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Sarà il cielo a decidere per noi. Se vorrà bene, altrimenti pazienza". Così, 45 anni, rispondeva ai giornalisti sulla possibilità di avere un secondo figlio con l'imprenditore Giulio...

Advertising

infoitinterno : Disabili torturati, le dure parole di Eleonora Daniele a Storie Italiane: «Io so che significa» - zazoomblog : Eleonora Daniele il dettaglio sospetto non sfugge: la storia si ripete? - #Eleonora #Daniele #dettaglio - zazoomblog : Disabili torturati le dure parole di Eleonora Daniele a Storie Italiane: Io so che significa - #Disabili… - zazoomblog : Baby gang ad Ancona la Questura chiama la mamma che ha denunciato. Ma Eleonora Daniele replica così - #Ancona… - occhio_notizie : Eleonora Daniele è di nuovo incinta? L'indiscrezione #eleonoradaniele -