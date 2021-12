Eitan Biran | il tribunale toglie la tutela alla zia paterna Aya

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilper i minori di Milano ha deciso dire lalegale diziaAya per darla a un professionista estraneo «a entrambe le famiglie di origine». Ilha deciso dopo il reclamo presentato dai nonni materni. E ha deciso che in ogni caso il bambino resterà «collocato presso la zia». La presidente delper i minorenni Maria Carla Gatto ha chiarito che la decisione è stata presa data «l’elevatissima conflittualità, manifestatasi successivamente all’iniziale nomina del tutore», che «ha reso necessaria l’individuazione di un soggetto terzo». «Ilper i minorenni di Milano – spiega la presidente Gatto – all’esito dell’udienza del 9 dicembre 2021 avente ad ...

Il 50enne israeliano è bloccato a Cipro da un mandato di arresto europeo. Per gli inquirenti italiani ha fatto da complice a Peleg nel rapimento del nipote ...
Un rientro all'indomani della decisione dei giudici israeliani che in base alla Convenzione dell'Aja hanno ritenuto che la residenza stabile del bimbo sia l'Italia, mettendo così fine alla contesa con ...