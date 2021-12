Eitan Biran, il tribunale di Milano toglie la tutela alla zia paterna Aya. Il commento dei nonni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Eitan Biran avrà una tutela legale estranea ad entrambe le famiglie materna e paterna. L’ultimo atto alla tragedia che ha coinvolto il bimbo di appena 6 anni, unico sopravvissuto del disastro della funivia Stresa-Mottarone, è stato firmato dal tribunale per i minori di Milano e dalla presidente Maria Carla Gatto. Una decisione presa, come riferito dalla stessa, per tutelare gli interessi del bambino. Eitan è tornato in Italia lo scorso 3 dicembre dopo 84 giorni passati insieme ai nonni materni nei pressi di Tel Aviv. Il bambino era stato prelevato lo scorso 11 settembre dal nonno Shmuel che lo ha poi portato in Israele senza il consenso della zia; lì si sono tenute le udienze che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)avrà unalegale estranea ad entrambe le famiglie materna e. L’ultimo attotragedia che ha coinvolto il bimbo di appena 6 anni, unico sopravvissuto del disastro della funivia Stresa-Mottarone, è stato firmato dalper i minori die dpresidente Maria Carla Gatto. Una decisione presa, come riferito dstessa, perre gli interessi del bambino.è tornato in Italia lo scorso 3 dicembre dopo 84 giorni passati insieme aimaterni nei pressi di Tel Aviv. Il bambino era stato prelevato lo scorso 11 settembre dal nonno Shmuel che lo ha poi portato in Israele senza il consenso della zia; lì si sono tenute le udienze che ...

