Enzovit : Eguavoen: 'Osimhen? Dobbiamo capire se il Napoli lo lascerà partire per la Coppa d'Africa' -

... ViktorIl nuovo ct della Nigeria, subentrato all'esonerato Rohr , ha commentato la situazione relativa all'infortunio di Victorin relazione ad una convocazione in Coppa d'...Augustine Owen, commissario tecnico ad interim della Nigeria , ha parlato delle condizioni dell'attaccante del Napoli Victorin una intervista rilasciata a Brila.net. Ultime notizie Napoli, ...Il numero 9 del Napoli manca ormai da tempo. In seguito al suo infortunio, in uno scontro aereo con Skriniar, durante la trasferta al Meazza, i partenopei hanno dovuto fare a meno di lui. Il ct della ...Augustine Owen Eguavoen, ct della Nigeria, ha parlato delle condizioni di Osimhen in una intervista rilasciata a Brila.ng ...