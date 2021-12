Advertising

infoitsport : Egonu trascinatrice. Conegliano va in semifinale al Mondiale -

La Gazzetta dello Sport

Consolitain attacco (ancora più di 20 punti per lei) e una grande attenzione in battuta e a muro. Il Dentil che ha diverse conoscenze del nostro campionato come le Martinez o il ...si dimostra ancora una volta la veradi Conegliano, capace di mettere in fila ben 68 successi consecutivi. Guardando in casa Novara, tanta fatica per Ebrar Karakurt . L'opposta ...Le ragazze dell’Imoco travolgono anche le brasiliane del Dentil. Domani alle 13 (con il Minas?) la gara che vale la finale ...La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettag ...