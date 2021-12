“È stato condannato”. Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe, la decisione del giudice: cosa è costretto a fare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si conclude la lunga vicenda tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Alla fine, il qualche modo, hanno vinto entrambi. Come ricorderete, l’opinionista aveva denunciato Magalli per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Parte tutto da un’intervista rilasciata dal noto conduttore TV al settimanale “Chi” e pubblicata nel novembre del 2017, dal titolo “Giancarlo Magalli, un NO non rovina la carriera”. Il conduttore – difeso dagli avvocati Antonello Natale e Guglielmo Stendardo – venne interrogato sui casi Weinstein e Brizzi e sul conseguente clamore mediatico dei presunti favori sessuali nel mondo dello spettacolo. La Volpe, costituitasi parte civile e assistita dall’avv. Nicola Menardo, querelò Giancarlo Magalli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si conclude la lunga vicenda tra. Alla fine, il qualche modo, hanno vinto entrambi. Come ricorderete, l’opinionista aveva denunciatoper il reato di diffamazione a mezzo stampa. Parte tutto da un’intervista rilasciata dal noto conduttore TV al settimanale “Chi” e pubblicata nel novembre del 2017, dal titolo “, un NO non rovina la carriera”. Il conduttore – difeso dagli avvocati Antonello Natale e Guglielmo Stendardo – venne interrogato sui casi Weinstein e Brizzi e sul conseguente clamore mediatico dei presunti favori sessuali nel mondo dello spettacolo. La, costituitasi parte civile e assistita dall’avv. Nicola Menardo, querelò...

rtl1025 : ??????? Il trapper #TonyEffe è stato condannato a consegnare i pasti alla #Caritas per sei mesi, 4 ore a settimana. A… - AndreaMarano11 : RT @lastoriadioggi: nel processo del 1994 il faccendiere fu condannato in via definitiva per il depistaggio delle indagini sulla strage di… - 100Cleofe : #drittoerovescio Quello che è stato condannato a due ergastoli gira in strada?? - Marc_OTSS : RT @Cavalodiritorno: #Cota exx governatore del Piemonte in quota #Lega é stato condannato a 1 anno e 7 mesi di carcere per rimborsi incassa… - Adele44160467 : RT @ANPIRomaPosti: Nella notte tra il 15 e il #16dicembre 1969, dal 4° piano della questura di #Milano ove era illegalmente trattenuto, pre… -

Ultime Notizie dalla rete : stato condannato 'Ndrangheta a Lamezia, arriva la sentenza d'Appello: assolto ex presidente del Consiglio La Corte di appello di Catanzaro ha così assolto l'ex consigliere comunale ed ex vicepresidente del consiglio, Giuseppe Paladino che era stato condannato, in primo grado, a 6 anni. L'operazione "...

Forlì, condannato l'ex broker Tozzi per le truffe assicurative Era la condanna che tutte le quattro parti civili aspettavano da oltre un anno, quando Lorenzo Tozzi, ex broker di Lugo 46enne, è stato chiamato a rispondere di una lunga serie di raggiri da svariate ...

CSt: sei stato condannato? Niente cambiamento di nome swissinfo.ch "Truffa e appropriazioni", condannato ex broker Per Tozzi cinque anni e quattro mesi di reclusione oltre all’interdizione perpetua. La difesa ha già annunciato che farà appello ...

Droga Barrafranca. Operazione ULTRA: altri tre arresti Questa mattina i Carabinieri del ROS, coadiuvati nella fase operativa dai Carabinieri dei Comandi Provinciali di Enna e Catania, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal ...

La Corte di appello di Catanzaro ha così assolto l'ex consigliere comunale ed ex vicepresidente del consiglio, Giuseppe Paladino che era, in primo grado, a 6 anni. L'operazione "...Era la condanna che tutte le quattro parti civili aspettavano da oltre un anno, quando Lorenzo Tozzi, ex broker di Lugo 46enne, èchiamato a rispondere di una lunga serie di raggiri da svariate ...Per Tozzi cinque anni e quattro mesi di reclusione oltre all’interdizione perpetua. La difesa ha già annunciato che farà appello ...Questa mattina i Carabinieri del ROS, coadiuvati nella fase operativa dai Carabinieri dei Comandi Provinciali di Enna e Catania, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal ...