È stato arrestato il presunto killer di Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli (Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - È stato arrestato il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana, a Roma. Si tratta di Raul Esteban Calderon accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Calderon è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, su decreto di fermo del pm, lo scorso 13 dicembre. Il provvedimento è stato poi convalidato oggi dal gip di Roma che ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 'Diabolik', come era soprannominato Piscitelli, era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa sparato da un ... Leggi su agi (Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Èarreildi, il capo ultrà della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana, a Roma. Si tratta di Raul Esteban Calderon accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Calderon èarredagli agenti della Squadra Mobile di Roma, su decreto di fermo del pm, lo scorso 13 dicembre. Il provvedimento èpoi convalidato oggi dal gip di Roma che ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. '', come era soprannominato, eraucciso con un colpo di pistola alla testa sparato da un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È stato arrestato ed è in carcere a Genova 'l'uomo che fermava i treni', un 47enne che azionava il freno di emerge… - Marco1999Busa : RT @GAngrilli: Ti occupa casa, ti aggredisce con una catena, ti minaccia di morte davanti ad agenti della Polizia di Stato. Eppure non vie… - AGiambart : RT @Lavialibera: ??Il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, detto #Diabolik, è stato arrestato. Il suo nome è Raul Esteban Calderon. ??Do… - AitKardiKal : Spacciatori a casa nostra! Luca Lucci, capo ultras del Milan, è stato arrestato per traffico internazionale di dro… - danieledv79 : RT @ilriformista: L'uomo è stato arrestato: da tempo perseguitava l'ex moglie #roma -