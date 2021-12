“É sempre mezzogiorno”: torta al torrone di Sal De Riso (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dolce di Sal De Riso, oggi, è dedicato a… una figlia, Rosa, amata e coccolata dai genitori, grati per averli aiutati in passato. Oggi Sal le prepara un dolce speciale, perfetto per le feste. Ecco la torta al torrone. Ingredienti Crema al torrone: 220 g miele millefiori, 50 ml acqua, 75 g albume, 500 g panna, 100 g nocciole, 150 g mandorle, 150 g pistacchi, 15 g gelatina, vaniglia, scorza di limone Inserto: 125 g panna montata, 200 g crema pasticcera, 35 g pasta di pistacchio, 5 g gelatina Base: 175 g burro, 100 g zucchero a velo, 175 g cioccolato fondente, 90 g tuorlo, 150 g albume, 75 g zucchero, 45 g fecola, 175 mandorle in polvere, 15 g cacao, 2 g sale, glassa al miele Procedimento Base: montiamo gli albumi insieme allo zucchero, con le fruste, fino ad ottenere una meringa lucida. Con le fruste, montiamo il ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dolce di Sal De, oggi, è dedicato a… una figlia, Rosa, amata e coccolata dai genitori, grati per averli aiutati in passato. Oggi Sal le prepara un dolce speciale, perfetto per le feste. Ecco laal. Ingredienti Crema al: 220 g miele millefiori, 50 ml acqua, 75 g albume, 500 g panna, 100 g nocciole, 150 g mandorle, 150 g pistacchi, 15 g gelatina, vaniglia, scorza di limone Inserto: 125 g panna montata, 200 g crema pasticcera, 35 g pasta di pistacchio, 5 g gelatina Base: 175 g burro, 100 g zucchero a velo, 175 g cioccolato fondente, 90 g tuorlo, 150 g albume, 75 g zucchero, 45 g fecola, 175 mandorle in polvere, 15 g cacao, 2 g sale, glassa al miele Procedimento Base: montiamo gli albumi insieme allo zucchero, con le fruste, fino ad ottenere una meringa lucida. Con le fruste, montiamo il ...

