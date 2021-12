“É sempre mezzogiorno”: salatini di ricotta con patè di zia Cri (Di venerdì 17 dicembre 2021) In questo venerdì particolare, per via della numerazione (17) e dell’approssimarsi del Natale, zia Cri ci suggerisce un’altra idea originale per un antipastino di Natale sciuè sciuè. Prepariamo i salatini di ricotta con patè. Ingredienti Impasto: 100 g ricotta, 200 g farina, 100 g formaggio grattugiato, 100 g burro, 8 g sale, 1 uovo, paprica 200 g mortadella, 50 g mascarpone, 50 g ricotta, 50 g granella di pistacchio 300 g zucca cotta in forno, 50 g mascarpone, rosmarino, sale Procedimento In aggiornamento Clicca qui per le altre ricette della puntata di oggi Ancora un’altra ricetta… Iscriviti al canale Youtube L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 17 dicembre 2021) In questo venerdì particolare, per via della numerazione (17) e dell’approssimarsi del Natale, zia Cri ci suggerisce un’altra idea originale per un antipastino di Natale sciuè sciuè. Prepariamo idicon. Ingredienti Impasto: 100 g, 200 g farina, 100 g formaggio grattugiato, 100 g burro, 8 g sale, 1 uovo, paprica 200 g mortadella, 50 g mascarpone, 50 g, 50 g granella di pistacchio 300 g zucca cotta in forno, 50 g mascarpone, rosmarino, sale Procedimento In aggiornamento Clicca qui per le altre ricette della puntata di oggi Ancora un’altra ricetta… Iscriviti al canale Youtube L'articolo Fatti di Gossip.

