"É sempre mezzogiorno": raviolo con faraona e albicocche di Francesca Marsetti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Pronta a festeggiare il suo primo Natale da 'innamorata', Francesca Marsetti arriva in cucina per preparare un piatto salato goloso e squisitamente natalizio, con frutta secca e non solo. Vediamo come preparare il raviolo con faraona e albicocche. Ingredienti 500 g polpa di faraona, trito sedano, carota e cipolla, 200 g vino rosso, 60 g formaggio grattugiato, 50 g albicocche secche, timo, rosmarino, e salvia, olio evo, sale e pepe 250 g farina 00, 50 g tuorli, 2 uova 200 g panna, 120 g formaggio bagoss Procedimento Prepariamo la pasta all'uovo, lavorando la farina con i tuorli e le uova intere. Ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, lo avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per almeno mezz'ora. Pensiamo al ripieno. In un tegame, facciamo soffriggere un ...

