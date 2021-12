“É sempre mezzogiorno”: polpette di panettone di Roberta Lamberti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roberta Lamberti, la ‘polpettara‘ di fiducia del mezzogiorno di Rai1, oggi propone un dessert delle feste a base di panettone, un dolce del riciclo, che può diventare un fine pasto davvero raffinato. Ecco le polpette di panettone. Ingredienti 200 g panettone, 250 g zucchero, 50 ml acqua, 125 ml albumi, 100 ml panna fresca, sale 150 ml succo di arance, 50 g zucchero Procedimento Per la salsa, in un pentolino mettiamo il succo d’arancia e lo zucchero. Lasciamo bollire fino a ridurre della metà il volume. Prepariamo la meringa: in un pentolino, portiamo a 121° lo zucchero con l’acqua. Nel frattempo, montiamo con le fruste l’albume, quindi coliamo a filo lo sciroppo a 121°, continuando a montare fino a raffreddamento della meringa. Mettiamo in frigorifero. Incorporiamo ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 17 dicembre 2021), la ‘polpettara‘ di fiducia deldi Rai1, oggi propone un dessert delle feste a base di, un dolce del riciclo, che può diventare un fine pasto davvero raffinato. Ecco ledi. Ingredienti 200 g, 250 g zucchero, 50 ml acqua, 125 ml albumi, 100 ml panna fresca, sale 150 ml succo di arance, 50 g zucchero Procedimento Per la salsa, in un pentolino mettiamo il succo d’arancia e lo zucchero. Lasciamo bollire fino a ridurre della metà il volume. Prepariamo la meringa: in un pentolino, portiamo a 121° lo zucchero con l’acqua. Nel frattempo, montiamo con le fruste l’albume, quindi coliamo a filo lo sciroppo a 121°, continuando a montare fino a raffreddamento della meringa. Mettiamo in frigorifero. Incorporiamo ...

