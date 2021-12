È morta Lucia Hiriart, la vedova del dittatore Pinochet (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è spenta all’età di 99 anni, Lucia Hiriart moglie del generale Pinochet. La donna era malata da tempo, e dalla morte del marito avvenuta nel 2006 aveva limitato le sue apparizioni pubbliche. Alla notizia della morte il Paese festeggia con brindisi in piazza e tweet ironici in cui si legge “la vecchia è morta”. Vita e morte di Lucia Hiriart, la “donna di ferro” Aveva affiancato il generale e politico del Cile, Augusto Pinochet, durante tutto il periodo in cui governò il Paese come dittatore.Spostati dal 1943 è stata testimone di quando con un colpo di Stato Pinochet prese in mano il paese, proclamandosi presidente, e rendendosi responsabile di crimini atroci contro l’umanità. Veniva considerata “la donna di ferro”, famosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è spenta all’età di 99 anni,moglie del generale. La donna era malata da tempo, e dalla morte del marito avvenuta nel 2006 aveva limitato le sue apparizioni pubbliche. Alla notizia della morte il Paese festeggia con brindisi in piazza e tweet ironici in cui si legge “la vecchia è”. Vita e morte di, la “donna di ferro” Aveva affiancato il generale e politico del Cile, Augusto, durante tutto il periodo in cui governò il Paese come.Spostati dal 1943 è stata testimone di quando con un colpo di Statoprese in mano il paese, proclamandosi presidente, e rendendosi responsabile di crimini atroci contro l’umanità. Veniva considerata “la donna di ferro”, famosa ...

