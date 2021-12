"È emergenza neonati positivi e prematuri. Troppe mamme con Covid non vaccinate" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si chiama trasmissione orizzontale. E si verifica quando i bimbi appena nati entrano in contatto con genitori o parenti positivi al virus. Il fenomeno è in crescita e in questi mesi al Policlinico Federico II di Napoli è stato record di casi e ospedalizzazioni: “Il fenomeno è molto frequente soprattutto tra la popolazione non vaccinata”, dice all’HuffPost il professor Francesco Raimondi, docente di pediatria e direttore della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale del nosocomio napoletano. Il primario sottolinea che “il vaccino è l’unico strumento in grado di mettere al riparo genitori e figli” e che “i piccoli che contraggono il virus potrebbero riportare danni gravi e duraturi, a causa del Long Covid”. Ma la trasmissione orizzontale mamma-bambino non è l’unico rischio: le donne incinte non vaccinate, infatti, possono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si chiama trasmissione orizzontale. E si verifica quando i bimbi appena nati entrano in contatto con genitori o parential virus. Il fenomeno è in crescita e in questi mesi al Policlinico Federico II di Napoli è stato record di casi e ospedalizzazioni: “Il fenomeno è molto frequente soprattutto tra la popolazione non vaccinata”, dice all’HuffPost il professor Francesco Raimondi, docente di pediatria e direttore della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale del nosocomio napoletano. Il primario sottolinea che “il vaccino è l’unico strumento in grado di mettere al riparo genitori e figli” e che “i piccoli che contraggono il virus potrebbero riportare danni gravi e duraturi, a causa del Long”. Ma la trasmissione orizzontale mamma-bambino non è l’unico rischio: le donne incinte non, infatti, possono ...

Advertising

HuffPostItalia : 'È emergenza neonati positivi e prematuri. Troppe mamme con Covid non vaccinate' - eflatmajor73 : RT @HuffPostItalia: 'È emergenza neonati positivi e prematuri. Troppe mamme con Covid non vaccinate' - Peter_Italy : RT @AndreaVenanzoni: Emergenza neonati - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'È emergenza neonati positivi e prematuri. Troppe mamme con Covid non vaccinate' - carlamartamari : RT @HuffPostItalia: 'È emergenza neonati positivi e prematuri. Troppe mamme con Covid non vaccinate' -