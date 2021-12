È davvero la fine dei tatuaggi colorati? No! Ecco cosa succederà agli inchiostri usati in Italia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un mondo in bianco e nero. Dalle notizie circolate ieri, 16 dicembre, sembrava che questa fosse l’unico futuro possibile per il mondo dei tatuaggi. Un ritorno alle origini, con soggetti disegnati solo con contorni scuri, visto che il bianco si usa esclusivamente per qualche dettaglio. L’Agenzia europea per la sostanze chimiche (Echa) ha pubblicato una nuova versione del Reach, il registro per la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche, che arriva dopo uno studio condotto sui composti che vengono utilizzati nell’industria del tatuaggio e in quella dei cosmetici. Tra le sostanze che vengono sconsigliate ce ne sono alcune utilizzate per gli inchiostri colorati. «Il Reach è un regolamento che ha valore comunitario. Una volta che viene approvato ha subito un impatto anche sulla nostra ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un mondo in bianco e nero. Dalle notizie circolate ieri, 16 dicembre, sembrava che questa fosse l’unico futuro possibile per il mondo dei. Un ritorno alle origini, con soggetti disegnati solo con contorni scuri, visto che il bianco si usa esclusivamente per qualche detto. L’Agenzia europea per la sostanze chimiche (Echa) ha pubblicato una nuova versione del Reach, il registro per la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche, che arriva dopo uno studio condotto sui composti che vengono utilizzati nell’industria delo e in quella dei cosmetici. Tra le sostanze che vengono sconsigliate ce ne sono alcune utilizzate per gli. «Il Reach è un regolamento che ha valore comunitario. Una volta che viene approvato ha subito un impatto anche sulla nostra ...

