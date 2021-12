Dumfries porta l'Inter a quota 100: record battuto dopo 71 anni! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A, l'Inter supera in scioltezza la Salernitana e si conferma in vetta alla classifica. Il gol del 2 - 0, firmato da Dumfries, ha rappresentato il centesimo ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A, l'supera in scioltezza la Salernitana e si conferma in vetta alla classifica. Il gol del 2 - 0, firmato da, ha rappresentato il centesimo ...

Advertising

scannacavadd : RT @ArrogantAmb_: E vaffanculo voi che vi siete fatti due mesi e mezzo di seghe su un Dalbert olandese per un gol casuale di testa all’Ucra… - segnaleorario : Gran gol del bistrattato Perisic diventato uomo-squadra dell'Inter di Inzaghi. Mentre Sanchez e Dzeko tutto fanno -… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Palla geniale di Brozovic per Dzeko che scappa sulla linea di fuorigioco, assist di prima per Dumfries che spacca la por… - fattointerista : #Dumfries spacca la porta. - FcInterNewsit : Palla geniale di Brozovic per Dzeko che scappa sulla linea di fuorigioco, assist di prima per Dumfries che spacca l… -