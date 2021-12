Due scosse di terremoto in contemporanea fanno tremare l’italia | paura tra gli abitanti

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Scopriamo insieme quali sono state lediche si sono verificate oggi e nelle ultime ore in Italia, così come nelle altre nazioni. Stando a quanto registrato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma segnalato è quello avvenuto a due chilometri a sud della località di Nicolosi, in provincia di Catania. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 4:29 di questa notte, in una zona con un epicentro n coordinate geografiche pari a 37.597 gradi di latitudine, 15.029 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto riferito dalla Sala Operativa INGV OE (Catania), nella zona sono stati individuati i comuni di San Pietro Clarenza, Mascalucia, Camporotondo Etneo, Pedara e Tremestieri Etneo, tutti paesi ...