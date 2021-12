Due incidenti sul lavoro | 60enne muore al porto di Trieste | un 65enne in officina nel Trevigiano

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale a quattro il bilancio delle vittime di lavoro di oggi. Gli incidenti a Ischia e nel Salernitano, nel Taranti… - PalermoToday : Due incidenti in pochi minuti, code sull'autostrada Palermo-Mazara - telodogratis : Autostrada A29 paralizzata, due incidenti sulla Palermo-Mazara - CGILModena : RT @collettiva_news: 4 incidenti in un solo giorno e altrettante vittime, tra i 50 e i 60 anni. Due degli operai lavoravano senza regolare… - VoceCamuna : Statale 42, due #incidenti a Forno Allione e Boario congestionano il traffico del venerdì sera -

Ultime Notizie dalla rete : Due incidenti

il Resto del Carlino

... il secondo nel paese dopo quello all'ambasciata di Israele ('92), la CNEA cancellò iaccordi ...vostri sforzi con urgenza per chiudere centinaia di reattori nel mondo che possono causare...Genova. Altro pomeriggio di passione sulle autostrade liguri e in particolare sulla A12 in entrambe le direzioni a causa diDue incidenti paralizzano l'A29. Traffico in tilt oggi pomeriggio lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo in entrambe le direzioni.A Resana (Treviso) Giuseppe Taccin stava lavorando da solo nella sua officina con un macchinario. Questa mattina un operaio ha perso la vita schiacciato da una gru al Porto vecchio ...