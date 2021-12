Dua Lipa chiude il 2021 con un nuovo taglio capelli: il caschetto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dua Lipa ha dato una svolta al suo 2021. Con un nuovo taglio capelli corti: il caschetto. Con il mitico bob, corto appena fin sotto le orecchie e sbarazzino, la cantante ha scelto di chiudere (in bellezza!) l’anno. E di comunicare, quindi, il 2022 con una marcia in più. La marcia naturalmente donata a chi prende il coraggio di dare un taglio netto alla propria chioma. Quel che ha fatto, Dua Lipa. Guardatela soltanto qualche settimana fa, ai British Fashion Awards 2021. Con i suoi capelli lunghissimi (e nerissimi). Le arrivavano tranquillamente fin sotto il seno. Che la lunghezza sia stata merito di extension, è probabile. Ma la svolta e il cambiamento sono talmente grandi che si tratta comunque di una ... Leggi su amica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duaha dato una svolta al suo. Con uncorti: il. Con il mitico bob, corto appena fin sotto le orecchie e sbarazzino, la cantante ha scelto dire (in bellezza!) l’anno. E di comunicare, quindi, il 2022 con una marcia in più. La marcia naturalmente donata a chi prende il coraggio di dare unnetto alla propria chioma. Quel che ha fatto, Dua. Guardatela soltanto qualche settimana fa, ai British Fashion Awards. Con i suoilunghissimi (e nerissimi). Le arrivavano tranquillamente fin sotto il seno. Che la lunghezza sia stata merito di extension, è probabile. Ma la svolta e il cambiamento sono talmente grandi che si tratta comunque di una ...

Advertising

lyssnake : RT @willowxhs: ??????VENDO BIGLIETTO per Dua Lipa il 28 maggio a Bologna, ingresso 6/7 parterre prezzo: 60€ per info contattate: @/ caterin… - _DEF3NC3LESS_ : RT @willowxhs: ??????VENDO BIGLIETTO per Dua Lipa il 28 maggio a Bologna, ingresso 6/7 parterre prezzo: 60€ per info contattate: @/ caterin… - willowxhs : RT @willowxhs: qualcunw è interessatw a un biglietto per dua lipa a bologna? - willowxhs : RT @willowxhs: ??????VENDO BIGLIETTO per Dua Lipa il 28 maggio a Bologna, ingresso 6/7 parterre prezzo: 60€ per info contattate: @/ caterin… - ducafransua : .@FKAtwigs noi vogliamo la canzone con dua lipa -