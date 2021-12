Dua Lipa cambia look e sfoggia un bob corto destinato a fare tendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) La popstar britannica ci ha dato un taglio. Ha infatti detto addio alla lunga chioma corvina per rivelare ai fan su Instagram un nuovo e inaspettato taglio. Scommettiamo che sarà presto copiatissimo? Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 dicembre 2021) La popstar britannica ci ha dato un taglio. Ha infatti detto addio alla lunga chioma corvina per rivelare ai fan su Instagram un nuovo e inaspettato taglio. Scommettiamo che sarà presto copiatissimo?

Advertising

Angela_akz : Si ma meglio il Twitter Down durante Dua Lipa che durante il Che succede? Gate - uttedachaer : @MY4OINI demi lovato e dua lipa - psychosaru : RT @psychosaru: una crush atomica come quella che ho per questa donna mai avuta per nessuno e mai ce l’avrò dua lipa let me be your woman h… - willowxhs : RT @willowxhs: ??????VENDO BIGLIETTO per Dua Lipa il 28 maggio a Bologna, ingresso 6/7 parterre prezzo: 60€ per info contattate: @/ caterin… - BLONDIEVNGEL : RT @willowxhs: ??????VENDO BIGLIETTO per Dua Lipa il 28 maggio a Bologna, ingresso 6/7 parterre prezzo: 60€ per info contattate: @/ caterin… -