Droga, traffico dal Marocco: tra arrestati c'è capo ultras Luca Lucci (Di venerdì 17 dicembre 2021) Otto persone sono state arrestate dalla polizia perché gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal Marocco e dal Sudamerica. Tra queste ci sono alcuni ultras e appartenenti alla Curva Sud, tra cui il capo degli ultras Luca Lucci. Il blitz è scattato nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza-Brianza, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Milano. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Sono in corso numerose perquisizioni in abitazioni nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Gazzetta_it : Traffico di droga, arrestati tre ultras del Milan - HuffPostItalia : In carcere per traffico di droga Luca Lucci, capo ultrà della curva del Milan - Agenzia_Ansa : Traffico di droga dal Marocco e Sudamerica, arrestati anche ultras del Milan #ANSA - Rosyfree74 : RT @ANPI_Scuola: 'Traffico di droga: arrestato #LucaLucci, l’ultras che fu fotografato con #Salvini. Tra gli arresti di oggi per il traffic… - Mroby68 : Luca Lucci e altri due ultras del Milan arrestati: traffico di droga dal Marocco e dal Sudamerica… -