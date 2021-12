“Droga dal Marocco e Sudamerica” | 8 arresti a Milano Tre sono ultras della curva del Milan

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Portavano ingenti quantitativi didale dal: con quest’accusascattate stamane otto misure cautelari dopo un’indagine condotta dalla procura di.Coinvolti anche alcunidel, appartenenti allaSud, cuore del tifo rossonero allo stadio Meazza. Tre indagatistati portati in carcere, quattro aglidomiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Glicoinvolti, tutti a titolo personale, cioè senza il coinvolgimento delle tifoserie organizzate di cui facevano parte,tre. L’indagine è stata effettuata dalla sezione Anti...

... e su cui ora grava anche la recentissima condanna a 20 anni di reclusione per i reati di associazione mafiosa, traffico di, estorsione e corruzione, questi ultimi aggravatiriconoscimento ...