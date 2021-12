“Droga dal Marocco e Sudamerica”: 8 arresti a Milano. C’è anche Lucci, l’ultras del Milan fotografato mentre stringeva la mano di Salvini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Grosse quantità di Droga dal Marocco e dal Sudamerica: con quest’accusa sono scattate oggi otto misure cautelari dopo un’indagine condotta dalla procura di Milano. Coinvolti anche tre ultras del Milan, appartenenti alla Curva Sud, cuore del tifo rossonero allo stadio Meazza. Tra questi anche Luca Lucci, capo ultrà divenuto noto perché compariva in alcuni scatti in compagnia di Matteo Salvini. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. L’indagine è stata effettuata dalla sezione AntiDroga della Squadra mobile di Milano. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Grosse quantità didale dal: con quest’accusa sono scattate oggi otto misure cautelari dopo un’indagine condotta dalla procura di. Coinvoltitre ultras del, appartenenti alla Curva Sud, cuore del tifo rossonero allo stadio Meazza. Tra questiLuca, capo ultrà divenuto noto perché compariva in alcuni scatti in compagnia di Matteo. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro aglidomiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. L’indagine è stata effettuata dalla sezione Antidella Squadra mobile di. La ...

