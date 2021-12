Droga da Messico e Sud America | arrestato il capo ultras del Milan Lucci

(Di venerdì 17 dicembre 2021) È finito in carcere Lucadella Curva Sudista, nell’inchiesta per traffico didella Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, che ha portato ad 8 misure cautelari del gip Fabrizio Filice., coinvolto in molte inchieste negli ultimi anni eperin passato, è diventato noto perché si fece L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Droga Messico

Blitz quotidiano

Ultras del Milan arrestati per traffico didal Marocco e il Sud America Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di ...Il Tesoro ha anche preso di mira una lista di boss della, cartelli e bande ine Colombia, alcuni dei quali erano stati precedentemente colpiti da sanzioni più ristrette. Le misure ...È finito in carcere Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista, nell’inchiesta per traffico di droga della Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, che ha portato ad 8 misure cautelari del gi ...Tania Mendoza è stata uccisa oggi mentre aspettava suo figlio. Si sospetta un altro omicidio dovuto ai cartelli della droga messicani.