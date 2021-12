Droga | arrestato Luca Lucci capo Curva Sud Milan Coinvolti altri ultras rossoneri

(Di venerdì 17 dicembre 2021)dellaSud del, è statonell’ambito di un’inchiesta per traffico di, Squadra mobile dio, coordinata dal pm Leonardo Lesti, che ha portato ad 8 misure cautelari del gip Fabrizio Filice. L’inchiesta, che riguarda i traffici di ingenti quantitativi didal Marocco e dal Sudamerica, ha portato ad otto misure cautelari. Tra queste alcune sono state eseguite nei confronti die appartenenti allaSud, cuore del tifoista a San Siro. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Gli ...

Tra le persone più conosciute coinvolte nell'inchiesta c'è appunto Lucci, uno dei capi della Curva sud milanista che in passato era già statoperin passato, Lucci è diventato noto il ...Lucci, coinvolto in molte inchieste negli ultimi anni eperin passato, è diventato noto perché si fece fotografare il 16 dicembre 2018 assieme all'allora vicepremier Matteo Salvini ...La notizia riportata dal portale web calciomercato.com. La Polizia ha arrestato otto persone gravemente indiziate in concorso di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal Maro ...Droga e arresti, anche tifosi del Milan. La Polizia ha arrestato otto persone gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze ...