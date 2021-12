Drammatico incidente, muore schiacciato da una gru: soccorsi inutili (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una gru ha travolto un operaio al Porto Vecchio a Trieste. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di venerdì 17 dicembre. L’uomo aveva 58 anni ed è deceduto sul posto. Stando alle prime sommarie ricostruzioni dell’accaduto, l’operaio stava lavorando sotto il braccio meccanico di una gru quando questo si è piegato, provocando il terribile incidente. Come scrive il quotidiano Il Piccolo di Trieste, l’incidente è avvenuto sul Molo Terzo, alla radice della stazione nautica dei vigili del fuoco. L’operaio era dipendente di una ditta di smontaggio delle gru, la veneta Pasqual Zemiro. Secondo le primissime informazioni raccolte, sembra che l’uomo stesse armeggiando nei pressi di un cingolato dotato di braccio meccanico. A un certo punto avrebbe tolto dei cardini della gru stessa, che gli è caduta addosso, schiacciandolo, scrive Il Piccolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una gru ha travolto un operaio al Porto Vecchio a Trieste. L’è avvenuto intorno alle 10 di venerdì 17 dicembre. L’uomo aveva 58 anni ed è deceduto sul posto. Stando alle prime sommarie ricostruzioni dell’accaduto, l’operaio stava lavorando sotto il braccio meccanico di una gru quando questo si è piegato, provocando il terribile. Come scrive il quotidiano Il Piccolo di Trieste, l’è avvenuto sul Molo Terzo, alla radice della stazione nautica dei vigili del fuoco. L’operaio era dipendente di una ditta di smontaggio delle gru, la veneta Pasqual Zemiro. Secondo le primissime informazioni raccolte, sembra che l’uomo stesse armeggiando nei pressi di un cingolato dotato di braccio meccanico. A un certo punto avrebbe tolto dei cardini della gru stessa, che gli è caduta addosso, schiacciandolo, scrive Il Piccolo ...

