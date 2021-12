Draghi impallinato? “Inservibile anche come premier” Quirinale e franchi tiratori | lo scenario che fa godere Travaglio

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è parlatodinel corso della puntata di venerdì 17 dicembre di Otto e Mezzo, il talk politico condottosempre da Lilli Gruber (che poi si è fatta intervistare da Diego Bianchi per Propaganda Live, sempre su La7). Tra gli ospiti Marco, che non si è voluto sbilanciare dinanzi alla domanda diretta della padrona di casa, che gli ha chiesto un pronostico su Marioal. “Non ne ho la più pallida idea di cosa succederà - ha risposto il direttore del Fatto Quotidiano - però senon volesse fare il presidente della Repubblica avrebbe già trovato il modo di dirlo o di farlo filtrate. Il grosso punto interrogativo che sta paralizzando e agitando la politica è proprio cosa vuole fare. Tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi impallinato

Il Fatto Quotidiano

Come votereise fosse scelto dalla nostra coalizione, anche se ritengo che quest'ultimo stia ... Che addirittura mette in guardia il Cavaliere dicendo che potrebbe essere "" proprio ...Sedovesse essere presentato tra i primi nomi delle prime chiame, con la voglia che tanti ... l'ex presidente della Bce potrebbe essere. Bastano poche schede di avvertimento. La ...Il segretario del Pd Enrico Letta, rispetto al Colle, si trova in guado. La sua è una mano di poker senza uscita. E l'all-in su Draghi è troppo pericoloso: si rischia la fine di Prodi nel 2013 ...Presidenzialismo in salsa italica: ne vogliamo parlare? Mentre Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si assiepano sotto le tende di FdI per firmare la proposta di Giorgia Meloni – ignorando, chissà quant ...