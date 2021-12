Dopo oltre due anni Del Potro vede il ritorno in campo: punta a Buenos Aires (Di venerdì 17 dicembre 2021) Era il 19 giugno 2019, secondo turno sull'erba del Queen's. Feliciano Lopez sarebbe dovuto scendere in campo contro Juan Martin Del Potro, ma l'argentino non si presentò: fatale la scivolata a pochi ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Era il 19 giugno 2019, secondo turno sull'erba del Queen's. Feliciano Lopez sarebbe dovuto scendere incontro Juan Martin Del, ma l'argentino non si presentò: fatale la scivolata a pochi ...

Advertising

reportrai3 : In Lombardia non avrebbero svolto la sanificazione delle ambulanze in emergenza. Una delle ambulanze dopo aver tras… - Agenzia_Ansa : Sale a 12 il numero di persone di cui non si hanno notizie dopo l'esplosione. Vigili del fuoco, carabinieri e poliz… - lux_mic : @SbranaMaria ???? dopo il vaccino nella classe della figlia hanno trovato due persone con linfonodo? Ma è una classe… - Radio1Rai : ??#Finanza Le banche sono tornate ad avere ampia liquidità, con un coefficiente anche oltre il 170%. Dopo il 31 dice… - FcaPitti : RT @HoaraBorselli: Treviglio : alla farmacista Patrizia Siliprandi scade il #greenpass al bar. 400 euro di multa subito dopo aver fatto la… -