Don't Look Up: Leonardo DiCaprio si è tuffato in un lago ghiacciato per salvare il suo cane durante le riprese (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un retroscena imprevisto ha visto Leonardo DiCaprio costretto a tuffarsi in un lago gelato di Boston sul set di Don't Look Up per tirar fuori il suo cane. durante la lavorazione del film Netflix Don't Look Up, Leonardo DiCaprio si è tuffato in un lago ghiacciato per salvare il suo cane che era finito in acqua. Nella commedia di Adam McKay, DiCaprio e Jennifer Lawrence interpretano due astronomi che tentano disperatamente di salvare l'umanità da una cometa che sta per abbattersi sul pianeta Terra. Ma come è emerso dal panel di EW, anche nella vita reale il divo è pronto a gesti eroici. Leonardo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un retroscena imprevisto ha vistocostretto a tuffarsi in ungelato di Boston sul set di Don'tUp per tirar fuori il suola lavorazione del film Netflix Don'tUp,si èin unperil suoche era finito in acqua. Nella commedia di Adam McKay,e Jennifer Lawrence interpretano due astronomi che tentano disperatamente dil'umanità da una cometa che sta per abbattersi sul pianeta Terra. Ma come è emerso dal panel di EW, anche nella vita reale il divo è pronto a gesti eroici....

Advertising

NetflixIT : Signori e signore, @kidcudi e @arianagrande nel loro primo singolo insieme 'Just Look Up', in esclusiva su Don't Lo… - luuiigi__ : RT @NetflixIT: Signori e signore, @kidcudi e @arianagrande nel loro primo singolo insieme 'Just Look Up', in esclusiva su Don't Look Up ??… - giulia4pen : “Don’t Look Up”, un divertente film satirico che narra una storia possibile sulla stupidità umana - non_un_blog : #Draghi: 'Restrizione viaggi? Non c’è molto da riflettere' Cool guys don't look at explosions - vivfms : my interpersonal communication skills being like jonah hill sul set di don’t look up che per un’intera settimana ha… -