Disabili torturati in una casa di cura: 35 persone accusate, 17 arresti in provincia di Palermo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Maxi operazione della Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini su una casa di cura del Palermitano in cui ospiti Disabili sarebbero stati torturati e continuamente sottoposti a insulti e percosse. Al momento 35 persone risultano indagate e destinatarie di misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Termini Imerese. Sono accusate, a vario titolo, di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Di queste, 17 sarebbero state arrestate. Disabili torturati e picchiati in una casa di cura: 17 arresti in provincia di Palermo Le ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Maxi operazione della Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini su unadidel Palermitano in cui ospitisarebbero statie continuamente sottoposti a insulti e percosse. Al momento 35risultano indagate e destinatarie di misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Termini Imerese. Sono, a vario titolo, di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Di queste, 17 sarebbero state arrestate.e picchiati in unadi: 17indiLe ...

Advertising

repubblica : Palermo, disabili picchiati e torturati. Blitz nella residenza lager, 17 arrestati: anche il funzionario dell’Asp c… - Corriere : Castelbuono, disabili torturati nella casa di cura «lager»: 35 misure cautelari - HuffPostItalia : Disabili torturati in casa di cura, accusate 35 persone - TgrRai : Disabili torturati in casa di cura a Castelbuono, in provincia di Palermo. Arresti e sequestri per oltre 6 milioni… - Verdoux11 : RT @RassegnaZampa: #Disabili torturati a #Palermo in una casa di cura: 35 arresti, anche un funzionario #Asl, sequestrati beni e denaro per… -