Disabili torturati e picchiati nel Palermitano Blitz nella casa di cura lager | arresti

repubblica : Palermo, disabili picchiati e torturati. Blitz nella residenza lager, 17 arrestati: anche il funzionario dell’Asp c… - Agenzia_Ansa : Disabili torturati in casa di cura, arresti nel palermitano. Sequestrati beni e denaro per oltre 6 milioni #ANSA - Corriere : Castelbuono, disabili torturati nella casa di cura «lager»: 35 misure cautelari - Sfn1974 : Disabili torturati nella casa di cura lager. «Nelle intercettazioni choc le urla dei pazienti»… - SaCe86 : Casa di cura lager, intercettate le urla dei pazienti disabili -

La casa di cura perera un vero e proprio incubo, con i pazientie maltrattati. Accade a Palermo dove i militari della Guardia di Finanza del comando provinciale hanno scoperto gravissimi episodi di ...... scoperta casa di riposo lager a Palermo Fondi pubblici utilizzati per comprare auto, gioielli e viaggi invece che per accudirefisici e psichici, che venivano sistematicamente. '...Ci sono altre strutture similari a Castelbuono e mai nessun precedente. Il primo cittadino preannuncia l'intenzione di difendere il paese. The post Torture ai disabili, paese sotto choc, il sindaco “I ...La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto gravissimi episodi di maltrattamenti di disabili assistiti nella casa di cura 'Suor Rosina La Grua' ...