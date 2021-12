Disabili picchiati e insultati in una casa di cura | 35 gli arresti

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il servizio sanitario truffato per 7 milioni di euro. Nell’inchiesta della Guardia di Finanza si parla di “ un campionario aberrante di crudeltà”

Nella residenza lager isarebbero stati, segregati e rinchiusi per ore nella cosiddetta "stanza relax" - ovvero un locale vuoto e privo di servizi igienici - in cui sarebbero ...... Arcangelo Donato Giammusso, 64 anni, di Caltanissetta, direttore sanitario della struttura residenziale pergestita dall'associazione; gli infermieri di Castelbuono Fabrizio Cucco, 34 anni, ...Sono 17 gli arrestati dai militari della Guardia di Finanza, tra cui il funzionario dell’Asp che doveva controllare, accusati di tortura, maltrattamenti, Notizie di cronaca, politica, attualità, ricet ...Il gip ha anche disposto il sequestro della casa di cura e di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6,7 milioni di euro ...