Diretta Grande Fratello Vip: puntata di venerdì 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Diretta Grande Fratello Vip 6, per il ventottesimo appuntamento inaspettati confronti, inedite sorprese e nuovi ingressi. Ecco i dettagli Diretta Grande Fratello Vip 6, ventottesimo appuntamento il Grande Fratello Vip riserva ai vipponi nuovi confronti. Arriveranno in Casa tre nuovi gieffini. Chi lascerà definitivamente la Casa questa sera? Alex Belli torna in studio dopo la squalificaIl conduttore Alfonso Signorini accoglie in studio l'ex gieffino Alex Belli, squalificato lo scorso lunedì. Stasera Alex tornerà in Casa per un faccia a faccia con tutti i vipponi e con Soleil Sorge."Ho trovato una donna che per colpa mia ha sofferto" ha rivelato Alex, riguardo sua moglie Delia Duran, inoltre aggiunge: "In amore bisogna far parlare il cuore, non ci sono ...

