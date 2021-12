(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’, dopo il netto successo con il Cagliari, si prepara a tornare in campo contro lanel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Idovranno fare molta attenzione ai cartellini poiché nella lista deifigurano due pedine fondamentali come Lautaro Martinez e Nicolò Barella. In caso di giallo il tecnico Simone Inzaghi sarà costretto a dare a meno dei due calciatori nella prossima sfida con il. SportFace.

...contro lanel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 . I nerazzurri dovranno fare molta attenzione ai cartellini poiché nella lista dei...Nell'ultima di campionato hanno rifilato un 4 - 0 allae, in settimana, hanno fatto ... squalificati edella sfida del Franchi Per Fiorentina - Sassuolo, i Viola non avranno ...Diffidati Salernitana-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Torino. Ecco quali calciatori di Simone Inzaghi rischiano di saltare il prossimo turno.Torna la Serie A con gli anticipi della 18esima giornata. Si parte con Lazio-Genoa, con Ciro Immobile a rischio. Occhio a Salernitana-Inter.