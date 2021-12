"Difesa, energia, infrastrutture, Afghanistan e Libia Qatar partner economico e diplomatico cruciale" (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Sicurezza, idrocarburi, infrastrutture, innovazione digitale. Ma anche diplomazia con il confronto su Kabul e Tripoli. Il dialogo con Doha è fondamentale e presenta potenzialità ancora inesplorate" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Sicurezza, idrocarburi,, innovazione digitale. Ma anche diplomazia con il confronto su Kabul e Tripoli. Il dialogo con Doha è fondamentale e presenta potenzialità ancora inesplorate" Segui su affaritaliani.it

Advertising

Avvenire_Nei : . @Greenpeace_ITA «Missioni militari a difesa di energia fossile». @Eni: tesi strumentale - Affaritaliani : 'Energia e difesa, Afghanistan e Libia. Qatar partner cruciale per l'Italia' - MichelleGrey9 : L'umorismo è il più potente meccanismo di difesa.Permette un risparmio di energia psichica e con una battuta blocchiamo emozioni spiacevoli. - Emma_Minetti : L'umorismo è il più potente meccanismo di difesa.Permette un risparmio di energia psichica e con una battuta blocchiamo emozioni spiacevoli. - tudiscoresearch : “è giusto detenere un’arma per legittima difesa?” Con intervista a contessa ingioiellata pluri-rapinata in villa. P… -