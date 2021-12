Dieta di mantenimento, come mantenere il peso forma in modo equilibrato e sano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando si parla di perdere peso, si pensa sempre che la fase più difficile sia quella della Dieta vera e propria, fatta molto spesso di restrizioni e di un cambio di abitudini difficili da seguire. Quello che è importante sapere, però, è che di fatto la fase più complicata e per cui viene richiesto il massimo impegno, non è quello della Dieta in questione ma il periodo successivo, quello dedicato al mantenimento degli obiettivi raggiunti. Ecco perché è bene seguire delle “regole”, una Dieta di mantenimento appunto. Capace di non far perdere ciò che si è raggiunto, evitando di riacquisire i chili persi e garantendo al corpo il massimo benessere possibile, la Dieta di mantenimento non una Dieta fai da te, quindi non può essere basata su ... Leggi su diredonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando si parla di perdere, si pensa sempre che la fase più difficile sia quella dellavera e propria, fatta molto spesso di restrizioni e di un cambio di abitudini difficili da seguire. Quello che è importante sapere, però, è che di fatto la fase più complicata e per cui viene richiesto il massimo impegno, non è quello dellain questione ma il periodo successivo, quello dedicato aldegli obiettivi raggiunti. Ecco perché è bene seguire delle “regole”, unadiappunto. Capace di non far perdere ciò che si è raggiunto, evitando di riacquisire i chili persi e garantendo al corpo il massimo benessere possibile, ladinon unafai da te, quindi non può essere basata su ...

